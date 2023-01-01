WebCatalog
DeskSense

DeskSense

desksense.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DeskSense على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل تريد إجابات أسرع من الفهد الذي يطارد غزالًا؟ اسأل DeskSense! بفضل ملحق Chrome المدعوم بالذكاء الاصطناعي، سوف تحصل على الإجابات بشكل أسرع من سيارة السباق التي تعمل بوقود الصواريخ. والجزء الأفضل؟ يمكنك حفظ إجاباتك مثل بطاقات التداول الثمينة في التخزين السحابي الخاص بنا ومشاركتها مع أصدقائك باستخدام تطبيق الويب الخاص بنا.

الموقع الإلكتروني: desksense.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DeskSense. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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