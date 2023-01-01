Divisare هو نتيجة لجهد اختيار وتصنيف الهندسة المعمارية المعاصرة التي أجريت لأكثر من عشرين عاما. عمل صبور، يتم إنجازه بعناية، صورة بعد صورة، مشروعًا بعد مشروع، ليقدم لك الأداة المثالية التي يمكنك من خلالها تنظيم معرفتك بالهندسة المعمارية المعاصرة. فبدلاً من شبكة سريعة ومشتتة، نريد شبكة بطيئة ومنتبهة. فبدلاً من الاطلاع السريع على المعلومات، نفضل استيعاب المعرفة بهدوء. هذا هو السبب في أن Divisare هو مكان لإدراك الهندسة المعمارية ببطء، دون تشتيت الانتباه. لا انقر — أعجبني — تغريدة — مشاركة، لا إعلانات، لافتات، والنوافذ المنبثقة. مجرد هندسة معمارية لا أكثر ولا أقل.

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