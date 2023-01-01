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Divisare

Divisare

divisare.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Divisare هو نتيجة لجهد اختيار وتصنيف الهندسة المعمارية المعاصرة التي أجريت لأكثر من عشرين عاما. عمل صبور، يتم إنجازه بعناية، صورة بعد صورة، مشروعًا بعد مشروع، ليقدم لك الأداة المثالية التي يمكنك من خلالها تنظيم معرفتك بالهندسة المعمارية المعاصرة. فبدلاً من شبكة سريعة ومشتتة، نريد شبكة بطيئة ومنتبهة. فبدلاً من الاطلاع السريع على المعلومات، نفضل استيعاب المعرفة بهدوء. هذا هو السبب في أن Divisare هو مكان لإدراك الهندسة المعمارية ببطء، دون تشتيت الانتباه. لا انقر  — أعجبني — تغريدة — مشاركة، لا إعلانات، لافتات، والنوافذ المنبثقة. مجرد هندسة معمارية لا أكثر ولا أقل.

الموقع الإلكتروني: divisare.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Divisare. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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