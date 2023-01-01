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LOVEThESIGN

LOVEThESIGN

lovethesign.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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ماركات أثاث إيطالية حديثة مثل Artemide وFlos وAlessi وSeletti. أفضل الإضاءة المعاصرة واختيار الأثاث المصمم في الهواء الطلق

الموقع الإلكتروني: lovethesign.com

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