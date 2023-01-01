في هيم، نؤمن بأن التصميم الرائع يمكن أن يُثري الحياة. نحن نتعاون مع المصممين الرائدين والمصنعين المشهورين لتقديم أثاث عملي ومعاصر بجودة تعاقدية.

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