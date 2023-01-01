تعاون مع الزملاء وشارك أصول التصميم وترميزها وأنشئ عروضًا تقديمية تفاعلية باستخدام Modelo، وهو مركز اتصال مركزي للمهندسين المعماريين والمصممين.

الموقع الإلكتروني: modelo.io

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