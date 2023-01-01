يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Artboard Studio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتصميم مشاريعك وتحريكها والتعاون فيها وتقديمها باستخدام مكتبة واسعة من الأصول والقوالب مباشرة في المتصفح.

الموقع الإلكتروني: artboard.studio

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Artboard Studio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.