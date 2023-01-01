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Artboard Studio

Artboard Studio

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الموقع الإلكتروني: artboard.studio

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Artboard Studio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتصميم مشاريعك وتحريكها والتعاون فيها وتقديمها باستخدام مكتبة واسعة من الأصول والقوالب مباشرة في المتصفح.

الموقع الإلكتروني: artboard.studio

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Artboard Studio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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