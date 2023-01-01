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Crate & Barrel

Crate & Barrel

crateandbarrel.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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تسوق Crate & Barrel للعثور على الأفضل في مستلزمات المنزل مثل الأثاث الحديث وأدوات المطبخ الصغيرة وأدوات الطعام. بالإضافة إلى ذلك، قم بإنشاء سجل للأطفال أو حفلات الزفاف.

الموقع الإلكتروني: crateandbarrel.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Crate & Barrel. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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