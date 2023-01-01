WebCatalog
Actioncity

Actioncity

actioncity.com.sg

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Actioncity على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ActionCity هي علامة تجارية محلية راسخة لها حضور في مجال البيع بالتجزئة في سنغافورة منذ عام 2000. مكرسة لتوفير تجربة فريدة من نوعها للمتسوقين، تنظم ActionCity عرضًا مثيرًا لـ BE@RBRICK وغيرها من الألعاب الفنية الرائجة، بالإضافة إلى مجموعة مختارة معاصرة من الألعاب المرخصة. سلع الثقافة الشعبية.

الموقع الإلكتروني: actioncity.com.sg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Actioncity. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

LOVEThESIGN

LOVEThESIGN

lovethesign.com

Dazed

Dazed

dazeddigital.com

Hot Topic

Hot Topic

hottopic.com

Funko

Funko

funko.com

Metro Singapore

Metro Singapore

metro.com.sg

RevContent

RevContent

revcontent.com

Nautica

Nautica

nautica.com

Supreme

Supreme

supremenewyork.com

The A.V. Club

The A.V. Club

avclub.com

Bed Bath & Beyond

Bed Bath & Beyond

bedbathandbeyond.com

Sideshow

Sideshow

sideshow.com

Buzznet

Buzznet

buzznet.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية