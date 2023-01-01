ActionCity هي علامة تجارية محلية راسخة لها حضور في مجال البيع بالتجزئة في سنغافورة منذ عام 2000. مكرسة لتوفير تجربة فريدة من نوعها للمتسوقين، تنظم ActionCity عرضًا مثيرًا لـ BE@RBRICK وغيرها من الألعاب الفنية الرائجة، بالإضافة إلى مجموعة مختارة معاصرة من الألعاب المرخصة. سلع الثقافة الشعبية.

الموقع الإلكتروني: actioncity.com.sg

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