Capiche هو مجتمع مبني على البرامج التي نستخدمها لإنجاز الأمور. بدلاً من الاعتماد على فرق المبيعات والتسويق ونجاح العملاء التي تعتمد على جدول الأعمال، يمكننا الاعتماد على بعضنا البعض.

الموقع الإلكتروني: capiche.com

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