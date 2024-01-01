Microsoft Entra
WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.
الموقع الإلكتروني: entra.microsoft.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Microsoft Entra على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
الموقع الإلكتروني: entra.microsoft.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Microsoft Entra. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
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