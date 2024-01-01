أعلنت شركة Microsoft عن إطلاق Microsoft Entra، الذي يشمل جميع هويات Microsoft وقدرات الوصول إليها. تشتمل عائلة Entra على Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)، بالإضافة إلى فئتين جديدتين من المنتجات: إدارة استحقاقات البنية التحتية السحابية (CIEM) والهوية اللامركزية. ستساعد المنتجات الموجودة في عائلة Entra على توفير الوصول الآمن إلى كل شيء للجميع، من خلال توفير إدارة الهوية والوصول، وإدارة استحقاقات البنية التحتية السحابية، والتحقق من الهوية. سوف يقوم Microsoft Entra بالتحقق من جميع أنواع الهويات وتأمين وإدارة وتحكم وصولهم إلى أي مورد. ستقوم عائلة منتجات Microsoft Entra الجديدة بما يلي: * حماية الوصول إلى أي تطبيق أو مورد لأي مستخدم. * تأمين كل هوية والتحقق منها عبر البيئات المختلطة والمتعددة السحابية. * اكتشاف الأذونات وإدارتها في البيئات السحابية المتعددة. * تبسيط تجربة المستخدم من خلال قرارات الوصول الذكي في الوقت الفعلي.

الموقع الإلكتروني: entra.microsoft.com

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