Managerium

Managerium

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: managerium.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Managerium على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Managerium هو برنامج لإدارة الأعمال يستجيب للويب ويجمع بين واجهة سهلة الاستخدام والمرونة لتوفير نظام آلي فعال لأنواع مختلفة من الأعمال. تم تصميم هذا البرنامج لمركزية قاعدة بيانات الشركة، وأتمتة المهام الروتينية، وتبسيط العمليات التجارية.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: managerium.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Managerium. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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NetSuite

netsuite.com

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UiPath

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