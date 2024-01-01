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Managerium هو برنامج لإدارة الأعمال يستجيب للويب ويجمع بين واجهة سهلة الاستخدام والمرونة لتوفير نظام آلي فعال لأنواع مختلفة من الأعمال. تم تصميم هذا البرنامج لمركزية قاعدة بيانات الشركة، وأتمتة المهام الروتينية، وتبسيط العمليات التجارية.

الموقع الإلكتروني: managerium.io

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