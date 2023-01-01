WebCatalog
Parking Badge

Parking Badge

parkingbadge.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Parking Badge على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Parking Badge هو أحد الموردين المبتكرين لبرامج إدارة مواقف السيارات ونظام إنفاذ مواقف السيارات. هدفنا هو توفير نظام مواقف سيارات متطور وسهل الاستخدام يعمل على أتمتة إدارة مواقف السيارات وتنفيذها للعديد من تطبيقات العالم الحقيقي المختلفة.

الموقع الإلكتروني: parkingbadge.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Parking Badge. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

TimeLog

TimeLog

timelog.com

Meower

Meower

meower.org

ChMeetings

ChMeetings

chmeetings.com

Userlytics

Userlytics

userlytics.com

OnCall Parking

OnCall Parking

oncallparking.com

Club Right

Club Right

clubright.co.uk

Criteria

Criteria

criteriacorp.com

Kaiber

Kaiber

kaiber.ai

School Canvas

School Canvas

schoolcanvas.com

Numetric

Numetric

numetric.com

Propertyware

Propertyware

propertyware.com

Studio Ninja

Studio Ninja

studioninja.co

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية