Parking Badge هو أحد الموردين المبتكرين لبرامج إدارة مواقف السيارات ونظام إنفاذ مواقف السيارات. هدفنا هو توفير نظام مواقف سيارات متطور وسهل الاستخدام يعمل على أتمتة إدارة مواقف السيارات وتنفيذها للعديد من تطبيقات العالم الحقيقي المختلفة.

الموقع الإلكتروني: parkingbadge.com

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