Lavu هو أحد حلول نقاط البيع المصممة للاستخدام من قبل مطاعم الخدمة الكاملة، والخدمة السريعة، والامتياز، من الحانات والنوادي الليلية والصالات إلى شاحنات الطعام والمقاهي. يتجاوز نظام إدارة مطاعم Lavu مجرد تقديم الطلبات وقبول المدفوعات. من خلال وظائف إدارة الموظفين بما في ذلك الجدولة، وتداول الورديات، وتقارير الرواتب، وتقارير المبيعات والمخزون الشاملة، وإدارة المخزون، والطلب عبر الإنترنت، والمزيد، يعد Lavu نظامًا كامل الميزات لجميع احتياجات إدارة المطاعم الخاصة بك. يمكن الوصول إلى التقارير من لوحة التحكم في العمل أو المنزل أو في أي مكان متصل بالإنترنت، وهو مثالي للمطاعم أو أصحاب المواقع المتعددة أثناء التنقل. تقدم Lavu تطبيق الولاء، وتوجيه التسليم، وتسعير الساعة السعيدة، وتخصيص التخطيط، وتخصيص القائمة، والمزيد. لديك الحرية في اختيار معالج الدفع الذي تختاره، وبغض النظر عمن تختاره، ستتمكن من تقسيم الشيكات بسهولة وقبول أنواع دفع متعددة من خلال Lavu POS الخاص بك. نظام بديهي ميسور التكلفة وسهل الاستخدام والتدريب عليه ويمكن تشغيله في مؤسستك في وقت قصير. يتم استخدام Lavu حاليًا في 60 دولة، وهو الخيار الأمثل لمطعمك، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، متنقلًا أو من الطوب والملاط.

الموقع الإلكتروني: lavu.com

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