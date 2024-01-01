Elementary POS

Elementary POS

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الموقع الإلكتروني: elementarypos.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Elementary POS على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نقطة البيع الأولية هي مسجل النقد المحمول الخاص بك أو نظام نقطة بيع معقد، مصمم خصيصًا لتلبية متطلباتك المحددة. مقابل سعر واحد عادل، يمكنك الوصول إلى عدد لا يحصى من الميزات المصممة لتبسيط وتسريع عمليات عملك، وعدد غير محدود من المستخدمين والأجهزة المتصلة. باستخدام Elementary POS، يمكنك الوصول إلى وحدة مبيعات مرنة ومكتب افتراضي، مما يوفر لك إمكانية الوصول أثناء التنقل إلى إحصاءات المبيعات وإدارة المخزون وغير ذلك الكثير. يعد Elementary POS مثاليًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمستقلين وكذلك أولئك الذين يبدأون أعمالًا تجارية جديدة. إنه نظام سهل الاستخدام وشامل مصمم للنمو مع شركتك. سواء كنت تحتاج إلى ماكينة تسجيل نقدي متنقلة واحدة أو نظام أكثر تعقيدًا، يمكن تصميم نظام نقطة البيع الابتدائية بدقة وفقًا لاحتياجاتك. يمكنك تصورها كلعبة بناء يمكنك تشكيلها وفقًا لمتطلبات نموذج عملك تمامًا. في غضون دقائق، يمكنك توصيل Elementary POS بأجهزة خارجية مثل شاشات العملاء، أو شاشات المطبخ، أو قارئات الباركود، أو محطات الدفع - كل ذلك في شكل أجهزة لوحية أو هواتف محمولة تعمل بنظام Android، أو أجهزة متخصصة. يوفر التطبيق مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك المبيعات، والطلب عن بعد، وإدارة المخزون، وإحصائيات وتقارير المبيعات المتقدمة، ومكتب افتراضي يمكنك من إدارة أعمالك من أي مكان. يمكنك إضافة عدد غير محدود من المستخدمين وأجهزة تسجيل النقد إلى حسابك. تعمل نقطة البيع الابتدائية على أي هاتف محمول أو جهاز لوحي يعمل بنظام التشغيل Android، مما يوفر عليك الاستثمار في الأجهزة باهظة الثمن.
الفئات:
Business
أنظمة نقاط البيع الخاصة بالمطاعم
أنظمة نقاط البيع بالتجزئة

الموقع الإلكتروني: elementarypos.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Elementary POS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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