orderbird

orderbird

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الموقع الإلكتروني: orderbird.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من orderbird على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

دع ضيافتك ترتفع! مع نظام نقاط البيع الخاص بنا، ستكون أكثر نجاحًا، وستوفر الوقت والمال وتقلل من التوتر. استمتع بتجربة Orderbird في ألمانيا والنمسا وسويسرا وبريطانيا العظمى وأيرلندا وفرنسا.
الفئات:
Business
أنظمة نقاط البيع الخاصة بالمطاعم

الموقع الإلكتروني: orderbird.com

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Toast POS

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Lightspeed

lightspeedhq.com

Clover

Clover

clover.com

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touchbistro.com

SpotOn

SpotOn

spoton.com

POSApt

POSApt

posapt.au

Rezku POS

Rezku POS

rezku.com

PosEase

PosEase

posease.com

IVEPOS

IVEPOS

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elementarypos.com

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Xola

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