IVEPOS هو برنامج نقاط البيع (نقطة البيع) المجاني المصمم لمطعمك ومتاجر البيع بالتجزئة والمقهى والبار والمخبز والمقهى والبقالة والصالون والمنتجع الصحي وغسيل السيارات وشاحنات الطعام ومطعم البيتزا بواسطة Intuition Systems. استخدم نظام نقاط البيع IVEPOS بدلاً من ماكينة تسجيل النقد، وتتبع المبيعات والمخزون في الوقت الفعلي، وإدارة الموظفين والمتاجر، والتفاعل مع العملاء وزيادة إيراداتك. نظام نقاط البيع المتنقلة - البيع من هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو نظام نقاط البيع - إصدار إيصالات مطبوعة أو إلكترونية - قبول مدفوعات متعددة - تطبيق الخصومات وإصدار المبالغ المستردة - تتبع الحركات النقدية - مسح الرموز الشريطية باستخدام الكاميرا المدمجة - استمر في تسجيل المبيعات حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت - قم بتوصيل طابعة الإيصالات وماسح الباركود ودرج النقود - تعيين الامتيازات للموظفين - إدارة العديد من المتاجر وأجهزة نقاط البيع من حساب واحد إدارة المخزون - تتبع المخزون في الوقت الحقيقي - تعيين مستويات المخزون وتلقي إشعارات انخفاض المخزون - استيراد وتصدير بالجملة المخزون من/إلى ملف CSV - إدارة العناصر ذات المتغيرات - نقل المخزون - إدارة المخزون من البائعين تحليلات المبيعات - عرض الإيرادات ومتوسط ​​المبيعات والأرباح - تتبع اتجاهات المبيعات والتفاعل الفوري مع التغييرات - تحديد العناصر والفئات الأكثر مبيعًا - التتبع البيانات المالية وتحديد التناقضات - عرض سجل المبيعات الكامل - تصفح التقارير المتعلقة بأنواع الدفع والمعدلات والخصومات والضرائب - تصدير بيانات المبيعات إلى جداول البيانات إدارة علاقات العملاء وولاء العملاء - بناء قاعدة العملاء - إرسال العروض الترويجية للعملاء لزيادة المبيعات - إدارة أرصدة العملاء - احصل على تعليقات العملاء وتحسين الأعمال - قم بتشغيل برنامج الولاء لمكافأة العملاء على مشترياتهم المتكررة - ميزات المطعم والبار - توصيل طابعات المطبخ أو تطبيق IVEPOS Kitchen Display - استخدم خيارات تناول الطعام مثل تناول الطعام أو الوجبات الجاهزة أو التوصيل - إدارة تذاكر طلبات المطبخ - إدارة الطاولات - تقسيم الفاتورة أو دمج الجداول - إرسال تذاكر طلبات المطبخ إلى مطابخ متعددة - يمكن للنادل تلقي الطلبات من العميل على الطاولة وإرسالها إلى المطبخ باستخدام تطبيق IVEPOS Waiter - قبول الطلبات من شركاء الطعام عبر الإنترنت Zomato/Uber Eats and swiggy - إدارة المكونات بكفاءة وزيادة الأرباح

الموقع الإلكتروني: ivepos.com

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