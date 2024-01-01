Restora POS

Restora POS

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: restorapos.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Restora POS على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Restora POS هو حل الأتمتة من الجيل التالي لأصحاب المشاريع التجارية في المطاعم. حل برمجي رائع لفواتير POS للمطاعم، والذي يمكنه التعامل مع كل عملية في مطعمك فقط. لقد توصلت Restora POS إلى حل رقمي إداري متقدم، وتكنولوجيا خالية من المتاعب، ونظام سريع الاستجابة عبر الإنترنت/غير متصل بالإنترنت وفريق دعم ماهر للنسخ الاحتياطي. الميزات الحيوية لـ Restora POS: => الدعم سريع الاستجابة => تكامل موقع الويب والتطبيقات القوي => نظام فواتير Cloud POS => تسهيلات الاشتراك الشهرية ونصف السنوية المنتج الأساسي لـ Restora POS: => برنامج إدارة المطاعم => برنامج إدارة مخزون المطاعم = > برنامج نقاط البيع للمطاعم => نظام طلب الطعام عبر الإنترنت => برنامج المطبخ السحابي نوع الأعمال المهم الذي توفره نقاط البيع في Restora: => البارات ومصانع الجعة => المخابز والحلويات => متجر البرجر والسندوتشات => مطعم فاخر => مطعم الخدمة السريعة => مطعم الامتياز => مطعم الكانتين => قاعة الطعام => لا يعد Cloud Kitchen Restora POS مجرد حل لأتمتة المطاعم ولكنه حل نهائي شامل لأي نوع وحجم للمطعم. بالإضافة إلى ذلك، تم دمج Restora POS بقوة مع مواقع الويب والتطبيقات وشركات التوصيل التابعة لجهات خارجية لتوفير خدمة توصيل فعالة وسلسة وكذلك زيادة الرؤية عبر الإنترنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
الفئات:
Business
أنظمة نقاط البيع الخاصة بالمطاعم

الموقع الإلكتروني: restorapos.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Restora POS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Square

Square

squareup.com

Toast POS

Toast POS

pos.toasttab.com

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

Clover

Clover

clover.com

TouchBistro

TouchBistro

touchbistro.com

SpotOn

SpotOn

spoton.com

POSApt

POSApt

posapt.au

Rezku POS

Rezku POS

rezku.com

PosEase

PosEase

posease.com

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

Elementary POS

Elementary POS

elementarypos.com

SALIDO

SALIDO

salido.com

قد يعجبك أيضًا

PosEase

PosEase

posease.com

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

Lithos POS

Lithos POS

lithospos.com

Faturah POS

Faturah POS

faturah.com

Foodzat

Foodzat

foodzat.com

Deliverect

Deliverect

deliverect.com

SkipTheDishes

SkipTheDishes

skipthedishes.com

Grubtech

Grubtech

grubtech.com

Jumia Food Uganda

Jumia Food Uganda

food.jumia.ug

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

talabat

talabat

talabat.com

Lavu

Lavu

lavu.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية