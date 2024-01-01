Restora POS هو حل الأتمتة من الجيل التالي لأصحاب المشاريع التجارية في المطاعم. حل برمجي رائع لفواتير POS للمطاعم، والذي يمكنه التعامل مع كل عملية في مطعمك فقط. لقد توصلت Restora POS إلى حل رقمي إداري متقدم، وتكنولوجيا خالية من المتاعب، ونظام سريع الاستجابة عبر الإنترنت/غير متصل بالإنترنت وفريق دعم ماهر للنسخ الاحتياطي. الميزات الحيوية لـ Restora POS: => الدعم سريع الاستجابة => تكامل موقع الويب والتطبيقات القوي => نظام فواتير Cloud POS => تسهيلات الاشتراك الشهرية ونصف السنوية المنتج الأساسي لـ Restora POS: => برنامج إدارة المطاعم => برنامج إدارة مخزون المطاعم = > برنامج نقاط البيع للمطاعم => نظام طلب الطعام عبر الإنترنت => برنامج المطبخ السحابي نوع الأعمال المهم الذي توفره نقاط البيع في Restora: => البارات ومصانع الجعة => المخابز والحلويات => متجر البرجر والسندوتشات => مطعم فاخر => مطعم الخدمة السريعة => مطعم الامتياز => مطعم الكانتين => قاعة الطعام => لا يعد Cloud Kitchen Restora POS مجرد حل لأتمتة المطاعم ولكنه حل نهائي شامل لأي نوع وحجم للمطعم. بالإضافة إلى ذلك، تم دمج Restora POS بقوة مع مواقع الويب والتطبيقات وشركات التوصيل التابعة لجهات خارجية لتوفير خدمة توصيل فعالة وسلسة وكذلك زيادة الرؤية عبر الإنترنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

الموقع الإلكتروني: restorapos.com

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