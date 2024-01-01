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Kimola

Kimola

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الموقع الإلكتروني: kimola.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kimola على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Kimola هي شركة ResTech تقدم منتجات SaaS لمحترفي الأبحاث. توفر Kimola Analytics جوانب مختلفة من نمط حياة جمهور مستهلك محدد. يتم تحديد هذه الجماهير من قبل المستخدمين ويتم إنشاؤها بواسطة محرك الذكاء الاصطناعي لشركة Kimola. حتى يتمكن المعلنون من فهم مكان جلسة Hangout لجمهورهم، وما يشاهدونه على التلفزيون، ومن المشاهير أو المؤثرين الذين يحبونهم وكيف يفرقون بناءً على اهتماماتهم في ثوانٍ. توفر Kimola Cognitive خدمات واجهة برمجة التطبيقات (API) للمطورين لاستخدام تقنيتنا في تطبيقاتهم. تكتشف خدمات واجهة برمجة التطبيقات هذه اللغة والعواطف الموجودة في كتلة النص، وتستخرج الكيانات وتبحث ضمن حجم كبير من البيانات النصية غير المنظمة.

الفئات:

Business
برامج تحليل وسائل التواصل الاجتماعي
برامج التواصل الاجتماعي الأخرى

الموقع الإلكتروني: kimola.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kimola. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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