Kimola هي شركة ResTech تقدم منتجات SaaS لمحترفي الأبحاث. توفر Kimola Analytics جوانب مختلفة من نمط حياة جمهور مستهلك محدد. يتم تحديد هذه الجماهير من قبل المستخدمين ويتم إنشاؤها بواسطة محرك الذكاء الاصطناعي لشركة Kimola. حتى يتمكن المعلنون من فهم مكان جلسة Hangout لجمهورهم، وما يشاهدونه على التلفزيون، ومن المشاهير أو المؤثرين الذين يحبونهم وكيف يفرقون بناءً على اهتماماتهم في ثوانٍ. توفر Kimola Cognitive خدمات واجهة برمجة التطبيقات (API) للمطورين لاستخدام تقنيتنا في تطبيقاتهم. تكتشف خدمات واجهة برمجة التطبيقات هذه اللغة والعواطف الموجودة في كتلة النص، وتستخرج الكيانات وتبحث ضمن حجم كبير من البيانات النصية غير المنظمة.

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الموقع الإلكتروني: kimola.com

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