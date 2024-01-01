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بدائل - Kimola

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Hootsuite عبارة عن منصة لإدارة الوسائط الاجتماعية، أنشأها رايان هولمز في عام 2008. تأخذ واجهة مستخدم النظام شكل لوحة معلومات، وتدعم تكامل الشبكات الاجتماعية لـ Twitter وFacebook وInstagram وLinkedIn وYouTube. يقع مقر Hootsuite في فانكوفر، ويعمل به ما يقرب من 1000 موظف في 13 موقعًا، بما في ذلك تورون...

Linktree

Linktree

linktr.ee

تعرف على Linktree™، أداة الارتباط الحيوي المجانية التي تستخدمها أفضل العلامات التجارية والمبدعين والمؤثرين في العالم.

Pictory

Pictory

pictory.ai

يمكّنك الذكاء الاصطناعي القوي في Pictory من إنشاء مقاطع فيديو بجودة احترافية وتحريرها باستخدام النص، دون الحاجة إلى مهارات فنية أو تنزيل برامج.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. يقوم Bitly بتقصير 600 مليون رابط شهريًا، لاستخدامها في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. تجني Bitly الأموال عن طريق فرض رسوم مقابل الوصول ...

Metricool

Metricool

metricool.com

تحليل وإدارة وتنمية وجودك الرقمي. كل شيء في مكان واحد. قم بتخطيط محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك، ومراجعة بياناتك، وإدارة حملاتك الإعلانية عبر الإنترنت.

Later

Later

later.com

منصة التسويق المرئي الرائدة التي تتيح لك التخطيط والجدولة والنشر وقياس نتائج منشوراتك على Instagram ووسائل التواصل الاجتماعي.

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

Zoho Social هي أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تساعد الشركات والوكالات على تعزيز تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي. سجل مجانا. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

يساعدك vidIQ على اكتساب الأدوات والمعرفة اللازمة لتنمية جمهورك بشكل أسرع على YouTube وخارجه.

Social Blade

Social Blade

socialblade.com

Social Blade (يُكتب أحيانًا SocialBlade) هو موقع ويب أمريكي يتتبع إحصائيات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي. يتتبع Social Blade بشكل خاص منصة YouTube، ولكنه يحتوي أيضًا على معلومات تحليلية بخصوص Twitch وFacebook وInstagram وTwitter وTikTok وTrovo وDailymotion وMixer وDLive وStoryFire. تعمل Social Bl...

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

أعد تصور كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي تنمية أعمالك باستخدام Sprout Social. شاهد أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا أثناء العمل. ابدأ تجربتك المجانية اليوم.

Loomly

Loomly

loomly.com

Loomly هي منصة نجاح العلامة التجارية التي تمكن فرق التسويق من تنمية العلامات التجارية الناجحة عبر الإنترنت من خلال ميزات التعاون والنشر والتحليلات.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

يقدم ContentStudio أداة لاكتشاف المحتوى تجعل مدونات تنظيم المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي سهلة الاستخدام للأعمال في أي مكان أو سوق.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

تعمل Qualtrics على تمكين الشركات من التقاط رؤى العملاء والمنتجات والعلامات التجارية والموظفين والتصرف بناءً عليها في مكان واحد.

Beacons

Beacons

beacons.ai

تُعد البرامج الملحقة للتتبع أسهل طريقة لإنشاء رابط في موقع الويب الحيوي الذي سيحبه معجبوك - وهي مجانية!

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot - أداة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وحركة المرور. لقد قمنا بتصميم أتمتة جدولة وسائل التواصل الاجتماعي للمسوقين.

Minea

Minea

app.minea.com

Minea هي أداة البحث عن منتجات التجارة الإلكترونية النهائية. Minea يتتبع جميع الإعلانات على جميع الشبكات. يتم تتبع إعلانات فيسبوك، ومواضع المنتجات المؤثرة، وSnapspy، وجميع الشبكات. توقف عن دفع 149 يورو لـ Adspy لشبكة واحدة واكتشف Minea.

Vista Social

Vista Social

vistasocial.com

أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي مصممة بخبرة لمساعدتك على تجاوز أهدافك

AgoraPulse

AgoraPulse

agorapulse.com

برنامج سهل الاستخدام لإدارة الوسائط الاجتماعية يسمح لك بالبقاء منظمًا، وتوفير الوقت، وإدارة البريد الوارد الخاص بك بسهولة، والنشر، وإعداد التقارير، والمراقبة، وأدوات تعاون الفريق.

Tailwind

Tailwind

tailwindapp.com

الأداة التي تبدو وكأنها فريق تسويق. تقوم Tailwind بأتمتة الأجزاء الأكثر صعوبة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى تتمكن من النمو بشكل أكثر ذكاءً وأسرع.

Fedica

Fedica

fedica.com

قم بتحليل واستهداف متابعيك على تويتر حسب الموقع والتركيبة السكانية. بناء مجتمع مثالي. جدولة التغريدات في أفضل وقت لمتابعيك

Ripl

Ripl

ripl.com

يتيح Ripl للشركات الصغيرة إنشاء مقاطع فيديو متحركة ذات مظهر احترافي، وصور مجمعة، وعروض شرائح، ومنشورات صور ثابتة ذات طبقات في دقائق، بالإضافة إلى جدولتها أو نشرها على الفور على Facebook وInstagram وLinkedIn وTwitter وYouTube. كل ذلك من خلال تطبيقات متصفح الجوال وسطح المكتب سهلة الاستخدام.

Predis

Predis

predis.ai

ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! الذكاء الاصطناعي - قم بإنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو والدوائر ومنشورات الصور الفردية بلغة علامتك التجارية.

Bio Link

Bio Link

bio.link

يتيح لك الرابط الحيوي الارتباط بجميع صفحاتك - مواقع الويب، والمتجر، والمدونة، والمشاركات الاجتماعية، ومقاطع الفيديو، وأي شيء - مما يسهل على جمهورك اكتشاف كل المحتوى الخاص بك. ​​ تسمح منصات مثل Instagram وTwitter وTikTok برابط واحد فقط في السيرة الذاتية. باستخدام Bio Link، يمكنك استخدام رابط واحد ...

InfraNodus

InfraNodus

infranodus.com

توليد الأفكار والرؤى باستخدام الذكاء الاصطناعي والتفكير الشبكي. يجمع InfraNodus بين تحليل النص وتصور الشبكة وGPT-3 AI لمساعدتك في دراسة الخطاب وتعزيز سير عمل القراءة والكتابة والبحث. احصل على نظرة عامة موجزة عن أي نص من مصادر استيراد متعددة، واكشف عن الموضوعات الرئيسية والعلاقات بينها، وحدد الأنما...

Brandwatch Social Media Management

Brandwatch Social Media Management

brandwatch.com

Falcon هي منصة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي المبنية على التحليلات الاجتماعية والمشاركة المجتمعية والحوكمة لـ Facebook وTwitter وLinkedIn وInstagram.

Social Champ

Social Champ

socialchamp.io

أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للتحكم في الفضاء الرقمي. إدارة حسابات اجتماعية متعددة، وإنشاء منشورات تحتوي على صور أو مقاطع فيديو، وتنظيم الرسائل الواردة، وتحسين عائد الاستثمار، وتتبع التحليلات، وإنشاء التقارير، وتبسيط وأتمتة عملية إنشاء المحتوى باستخدام Social Champ.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...

Sendible

Sendible

sendible.com

ارفع قصة علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي. تعاون مع عملائك وفرقك لتخطيط ونشر وقياس مدى نجاح المحتوى على كل منصة.

Synthesys

Synthesys

synthesys.io

التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي ومولد الفيديو بالذكاء الاصطناعي. أنتج المحتوى السمعي البصري الاحترافي التالي الخاص بك دون إنفاق الأموال على توظيف ممثلين أو كاميرات أو معدات صوتية

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

أطلق العنان للرؤى في بياناتك باستخدام أفضل برامج تحليل البيانات النوعية. يساعدك NVivo على اكتشاف المزيد من بيانات الأساليب النوعية والمختلطة. اكتشف رؤى أكثر ثراءً وقم بإنتاج نتائج واضحة المعالم ويمكن الدفاع عنها ومدعومة بأدلة صارمة.

SocialFlow

SocialFlow

socialflow.com

SocialFlow عبارة عن منصة لتحسين وسائل التواصل الاجتماعي للعلامات التجارية الرائدة والناشرين. تستخدم الشركة خرطوم تويتر، وتنقر فوق البيانات المستمدة من وكيل الارتباط الخاص بها، جنبًا إلى جنب مع خوارزميات الملكية، لتحسين تسليم الرسائل على الشبكات الاجتماعية. تعتقد الشركة أن فهم واستخدام المقاييس الرئي...

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

استخدم منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بـ PromoRepublic لإنشاء المحتوى وتخصيصه باستخدام الأدوات المضمنة، وجدولته على صفحات وسائط اجتماعية متعددة، وتشغيل الإعلانات، والحصول على نتائج لأعمالك.

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch هي شركة استخبارات رقمية للمستهلك يقع مقرها الرئيسي في برايتون، إنجلترا. تبيع Brandwatch ستة منتجات مختلفة: Consumer Research، وAudiences، وVizia، وQriously، وReviews، وBuzzSumo. يعد Brandwatch Consumer Research "تطبيقًا ذاتي الخدمة" أو برنامجًا كخدمة، يعمل على أرشفة بيانات الوسائط الاجتما...

LocalStack

LocalStack

localstack.cloud

LocalStack هو محاكي خدمة سحابية يتم تشغيله في حاوية واحدة على الكمبيوتر المحمول الخاص بك أو في بيئة CI الخاصة بك. باستخدام LocalStack، يمكنك تشغيل تطبيقات AWS أو Lambdas بالكامل على جهازك المحلي دون الاتصال بموفر خدمة سحابية عن بعد! سواء كنت تختبر تطبيقات CDK معقدة أو تكوينات Terraform، أو بدأت للتو...

OpenText

OpenText

opentext.com

شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

اكتشف كيف تساعد شركة Meltwater فرق العلاقات العامة والتسويق على مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز إدارة العلامات التجارية.

Talkwalker

Talkwalker

talkwalker.com

Talkwalker هي أداة قوية للغاية لتحليل وسائل التواصل الاجتماعي وأداة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، موصى بها من قبل العلامات التجارية والوكالات في جميع أنحاء العالم.

Iconosquare

Iconosquare

iconosquare.com

قم بتعزيز تواجدك على Instagram وFacebook وTwitter وLinkedIn من خلال رؤى حصرية وأدوات إدارة هي الأفضل في فئتها لفريقك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Keyhole هي شركة متخصصة في تحليلات Hashtag وتحليلات الوسائط الاجتماعية، وتوفر بيانات في الوقت الفعلي مع تتبع علامات التصنيف لـ Twitter وInstagram وFacebook.

Submagic

Submagic

submagic.co

ارفع مستوى مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام التسميات التوضيحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي 🚀 تسميات توضيحية سهلة الاستخدام مع رموز تعبيرية مثالية وكلمات رئيسية مميزة بذكاء، وكلها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

Brand24

Brand24

brand24.com

تمنحك Brand24 إمكانية الوصول الفوري إلى الإشارات المتعلقة بعلامتك التجارية عبر الويب.

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

مكونات إضافية لخلاصات الوسائط الاجتماعية قابلة للتخصيص بالكامل لـ WordPress. اعرض خلاصات Facebook وInstagram وTwitter وYouTube - موثوق بها من قبل 1.3 مليون مستخدم.

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

أتمتة الوسائط الاجتماعية لمواقع ومدونات WordPress. النشر التلقائي للمحتوى الخاص بك وإعادة مشاركته ونشره بشكل متكرر وجدولة تلقائية عبر منصات اجتماعية متعددة مثل Twitter وFacebook وLinkedIn وInstagram وPinterest وغيرها الكثير. قم تلقائيًا بمشاركة محتوى WordPress الخاص بك ومنشورات المدونة أو النصوص وا...

Social Animal

Social Animal

socialanimal.com

احصل على رؤى عميقة، وابحث عن المؤثرين واحصل على إلهام المحتوى لأي كلمة رئيسية. دعنا نبدأ في الطريق إلى تحقيق النجاح في تسويق المحتوى.

eclincher

eclincher

eclincher.com

اكتشف Eclincher، منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الوحيدة التي ستحتاج إليها! تغلب على ارتباك وسائل التواصل الاجتماعي وتحكم في مهام التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك!

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

أداة الارتباط الحيوي المجانية التي تستخدمها أفضل الشركات والمؤثرين. تعظيم تأثير كل مبادرة رقمية. مصممة للجوال. النتائج سحرية.

Reportei

Reportei

reportei.com

أنشئ تقارير ولوحات معلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي في 3 ثوانٍ فقط. اطلع على جميع مؤشراتك الرئيسية من Instagram وFacebook وMeta Ads وYouTube وTikTok وLinkedIn وGoogle Analytics وGoogle Ads وMailchimp وHotmart وRD Station وActive Campaign وPhoneTrack وSearch Console وGoogle My Busi...

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