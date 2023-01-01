تعرف على Mr. Scraper، أداة استخراج البيانات المرئية من الويب لاستخراج البيانات من مواقع الويب بسهولة ودون حجب. باستخدام أداة إنشاء مرئية ومتصفحات حقيقية وتدوير الوكيل والجدولة المضمنة وتحليل البيانات والتكاملات وواجهة برمجة التطبيقات والمزيد.

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