WebCatalog
ScrapingBee

ScrapingBee

app.scrapingbee.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ScrapingBee على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل سئمت من الحظر أثناء تصفح الويب؟ تتعامل واجهة ScrapingBee API مع المتصفحات بدون رأس وتقوم بتدوير الوكلاء نيابةً عنك.

الموقع الإلكتروني: scrapingbee.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ScrapingBee. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Zenscrape

Zenscrape

app.zenscrape.com

ScrapeOps

ScrapeOps

scrapeops.io

IP2 World

IP2 World

ip2world.com

MrScraper

MrScraper

app.mrscraper.com

Geonode

Geonode

app.geonode.com

Diffbot

Diffbot

app.diffbot.com

ButterCMS

ButterCMS

buttercms.com

Apify

Apify

console.apify.com

ParseHub

ParseHub

parsehub.com

Octoparse

Octoparse

octoparse.com

Kentico Kontent

Kentico Kontent

app.kontent.ai

Sauce Labs

Sauce Labs

accounts.saucelabs.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية