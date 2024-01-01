WebCatalog

Katalyz

Katalyz

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: katalyz.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Katalyz على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Katalyz عبارة عن "غرفة صفقات" تمكن فرق الإيرادات (المبيعات ونجاح العملاء) من التعاون بشكل أكثر كفاءة مع عملائهم ضمن مساحة مشروع مشتركة (متكاملة مع إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك). يتم إغلاق الفرص (الحسابات الجديدة أو التوسع) بشكل أسرع بنسبة 25% وتصبح أكثر قابلية للتنبؤ بها، مع تجنب تكرار رسائل البريد الإلكتروني غير الفعالة والمواعيد النهائية المفقودة وإدارة علاقات العملاء الفوضوية.

الفئات:

Business
برنامج غرفة المبيعات الرقمية

الموقع الإلكتروني: katalyz.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Katalyz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Showpad

Showpad

showpad.com

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Allego

Allego

allego.com

OneMob

OneMob

onemob.com

SalesHood

SalesHood

saleshood.com

ClientPoint

ClientPoint

clientpoint.net

GTM Buddy

GTM Buddy

gtmbuddy.ai

Recapped

Recapped

recapped.io

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Paage

Paage

paage.io

eyezon

eyezon

eyezonthis.com

haeppie

haeppie

haeppie.com

قد يعجبك أيضًا

Awesomic

Awesomic

awesomic.com

Reptrics

Reptrics

reptrics.com

We.Team

We.Team

we.team

Vitally

Vitally

vitally.io

Slingshot

Slingshot

slingshotapp.io

Rolldog CRM

Rolldog CRM

rolldog.com

Brivity

Brivity

brivity.com

IGLeads.io

IGLeads.io

igleads.io

Paragone

Paragone

paragone.ai

Freedcamp

Freedcamp

freedcamp.com

Agantty

Agantty

agantty.com

Tink

Tink

tink.com

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.