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JustNotepad

JustNotepad

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الموقع الإلكتروني: justnotepad.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من JustNotepad على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تسمح لك هذه المفكرة المجانية عبر الإنترنت بإنشاء ملاحظات في متصفح الويب. لا يلزم التسجيل. حفظ تلقائي. عدة صفحات. عداد الحروف والكلمات.

الموقع الإلكتروني: justnotepad.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ JustNotepad. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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