العب تتريس مجانا. لعبة تتريس على الإنترنت تعتمد على المتصفح. لا يلزم التنزيل.

الموقع الإلكتروني: tetris.com

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