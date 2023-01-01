Character Count

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عدد الأحرف عبر الإنترنت هو أداة عبر الإنترنت تتيح لك بسهولة حساب وحساب عدد الأحرف والكلمات والجمل والفقرات في النص الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: charactercountonline.com

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