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JSKIDPIX

JSKIDPIX

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: kidpix.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من JSKIDPIX على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تطبيق الرسم للأطفال.

الموقع الإلكتروني: kidpix.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ JSKIDPIX. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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