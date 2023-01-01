Jenji، برنامج تقرير النفقات الخاص بك. طريقة جديدة لإدارة نفقاتك المهنية، بدءًا من تقارير النفقات وحتى التعويضات المقطوعة

الموقع الإلكتروني: jenji.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jenji. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.