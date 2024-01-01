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Isima.io

Isima.io

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Isima.io على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

The Isima team was at the frontier of changing the way business is done with data at internet giants, hedge funds and storage companies before anyone ever heard the term big data.

الفئات:

Business
منصات التحليلات

الموقع الإلكتروني: isima.io

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