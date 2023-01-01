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Nozbe Teams

Nozbe Teams

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: nozbe.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nozbe Teams على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

فرق نوزبي: أسرع طريقة للقيام بها في الفريق

الموقع الإلكتروني: nozbe.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nozbe Teams. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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