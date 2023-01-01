WebCatalog
iPaidThat

iPaidThat

ipaidthat.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من iPaidThat على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

IPaidThat هو برنامج يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لجمع جميع الفواتير تلقائيًا في صناديق البريد. إذا لم يتم إرسال بعضها إلى صندوق بريد، فسيقوم البرنامج بالعثور عليها على مواقع الويب الخاصة بموفري الخدمة. كما أنه يستورد العمليات المصرفية، وذلك لمقارنة البيانات ومعرفة ما إذا كان كل شيء متطابقًا بشكل جيد. في حالة فقدان مستند إثبات، يتم إرسال إشعار. يتوفر أيضًا تطبيق جوال لمسح حسابات النفقات واستيرادها عن طريق التقاط صورة.

الموقع الإلكتروني: ipaidthat.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ iPaidThat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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