IPaidThat هو برنامج يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لجمع جميع الفواتير تلقائيًا في صناديق البريد. إذا لم يتم إرسال بعضها إلى صندوق بريد، فسيقوم البرنامج بالعثور عليها على مواقع الويب الخاصة بموفري الخدمة. كما أنه يستورد العمليات المصرفية، وذلك لمقارنة البيانات ومعرفة ما إذا كان كل شيء متطابقًا بشكل جيد. في حالة فقدان مستند إثبات، يتم إرسال إشعار. يتوفر أيضًا تطبيق جوال لمسح حسابات النفقات واستيرادها عن طريق التقاط صورة.

الموقع الإلكتروني: ipaidthat.io

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