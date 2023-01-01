MakerCase هو تطبيق قائم على الويب لتصميم الصناديق أو حالات المشاريع لقواطع الليزر وأجهزة التوجيه CNC. يعمل MakerCase في متصفح الويب ويقوم تلقائيًا بإنشاء مخطط للقطع بناءً على مواصفات المستخدم. يقوم المستخدم بإدخال أبعاد الصندوق المطلوبة وسمك المادة، ويقوم MakerCase تلقائيًا بإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للصندوق يمكن تدويره بحرية. يتيح MakerCase للمستخدمين إنشاء صناديق ذات حواف مسطحة أو حواف متشابكة باستخدام مفاصل الأصابع. يمكن لـ MakerCase أيضًا إنشاء صناديق مفتوحة ومغلقة. عند اكتمال تصميم الصندوق، تقوم MakerCase بتسوية النموذج ثلاثي الأبعاد إلى مخطط وإنشاء ملف SVG أو DXF يمكن إرساله مباشرة إلى أداة القطع بالليزر أو جهاز التوجيه CNC. بالنسبة للقطع، يمكن لـ MakerCase تعويض الشق أو عرض شعاع الليزر أو إضافة شرائح عظم الكلب في الزوايا الداخلية للتوجيه باستخدام الحاسب الآلي.

الموقع الإلكتروني: en.makercase.com

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