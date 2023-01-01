أداة جدولة باب الإرساء من IntelliTrans، DockMaster℠، هي تطبيق قائم على SaaS يوفر الرؤية في الوقت الفعلي اللازمة لجعل جدولة مواعيد الإرساء أسهل وأكثر دقة. باستخدام DockMaster، يمكن لشركات الشحن وشركات النقل تحسين الاتصال وتقليل الأخطاء وتحسين تخطيط العمل واستخدام أدوات إعداد التقارير لقياس الأداء. يستخدم الشاحنون DockMaster لجدولة عمليات الاستلام والتسليم بواسطة شركات النقل المحددة، وتوجيههم إلى باب التحميل أو التفريغ المخصص مسبقًا. ويمكن لشركات النقل جدولة مواعيد الإرساء بسرعة وسهولة عبر DockMaster دون الحاجة إلى إجراء مكالمات هاتفية تستغرق وقتًا طويلاً. • الجدولة التلقائية أو التفاعلية (اختيارك) • كفاءة الرؤية والتواصل في الوقت الحقيقي • تخصيص قاعدة العمل • وقت الدورة وأنواع أخرى من تقارير الأداء • تكوين دفتر مواعيد لأي موقع في دقائق بناءً على قواعد العمل الخاصة بهذا الموقع o بابين أو 200 باب o 4 ساعات في أيام الأسبوع أو 24 ساعة/7 أيام في الأسبوع • السماح لشركات النقل بالجدولة مباشرة من المتصفح الخاص بهم أو طلب الموافقة على الموعد المطلوب • السماح برؤية حالة التحميل داخل الشركة أو داخلها - وهي نعمة للعميل الذاتي الخدمة • استخدم الجدولة كجزء من حل IntelliTrans TMS الشامل، أو استخدمه كحل مستقل • استخدم الجدولة الصادرة والواردة اللاحقة لتقديم إشعار الشحن المسبق وإثبات التسليم لأعلى ولأسفل سلسلة التوريد

الموقع الإلكتروني: intellitrans.com

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