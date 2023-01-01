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BiggerPicture عبارة عن منصة سحابية للجدولة وإدارة الاستثناءات للتخزين وشركات النقل وشركات الشحن. فهو يسمح بالجدولة في الوقت الفعلي والأتمتة عبر الشركاء التجاريين لتقليل الاضطراب.

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