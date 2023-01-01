Transfix FMS

تطبيق الناقل. تحصل شركات الشحن وشركات النقل على حد سواء على القدرة على التنبؤ والموثوقية والأداء الذي يحتاجون إليه. حقبة جديدة في الخدمات اللوجستية الذكية والحديثة باستخدام الخبرة والتكنولوجيا والمسؤولية.

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