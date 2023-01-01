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DataDocks

DataDocks

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الموقع الإلكتروني: datadocks.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DataDocks على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

DataDocks هو برنامج جدولة مواعيد الإرساء، الذي يساعد على زيادة أداء منشأتك. DataDocks هو حل جدولة الإرساء الذي تم إنشاؤه لتحسين الاتصال والكفاءة والأداء لسلسلة التوريد الخاصة بك. من خلال برنامجنا السحابي، يمكنك الوصول إلى جدولك الزمني في أي مكان وفي أي وقت باستخدام إمكانيات التحرير المباشر. بفضل سنوات من الخبرة في الصناعة ومن تعليقات العملاء، قمنا بإصدار الإصدار الثاني من البرنامج الذي يسمح لـ DataDocks بأن تكون النظام الأساسي الأكثر مرونة على الإطلاق. مع نمو شركتك وتغيرها، نحن موجودون معك، ونقدم لك الحلول للتحكم في الخدمات اللوجستية الخاصة بك.

الموقع الإلكتروني: datadocks.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DataDocks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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