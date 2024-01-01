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Gupshup

Gupshup

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الموقع الإلكتروني: gupshup.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gupshup على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Gupshup.io هي سحابة المحادثة الرائدة للتسويق والتجارة وأتمتة الدعم. تمكّن حلول الأتمتة من Gupshup أكثر من 45000 علامة تجارية في جميع أنحاء الهند وأمريكا اللاتينية وأوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة من تقديم تجربة أفضل للعملاء وزيادة الإيرادات مع توفير التكاليف. سيتي بنك، وأكزو نوبل، وأكاديمية خان، ويونيليفر، وMPL، ونيتفليكس، وفليبكارت، وأولا هم عدد قليل من عملائها الرئيسيين. من خلال واجهة برمجة تطبيقات مراسلة واحدة لأكثر من 30 قناة عبر الصوت والنص والدردشة، تعمل سحابة المحادثة Gupshup على تشغيل أكثر من 10 مليار رسالة شهريًا.

الفئات:

Business
برامج منصات البوت

الموقع الإلكتروني: gupshup.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gupshup. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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