Gupshup.io هي سحابة المحادثة الرائدة للتسويق والتجارة وأتمتة الدعم. تمكّن حلول الأتمتة من Gupshup أكثر من 45000 علامة تجارية في جميع أنحاء الهند وأمريكا اللاتينية وأوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة من تقديم تجربة أفضل للعملاء وزيادة الإيرادات مع توفير التكاليف. سيتي بنك، وأكزو نوبل، وأكاديمية خان، ويونيليفر، وMPL، ونيتفليكس، وفليبكارت، وأولا هم عدد قليل من عملائها الرئيسيين. من خلال واجهة برمجة تطبيقات مراسلة واحدة لأكثر من 30 قناة عبر الصوت والنص والدردشة، تعمل سحابة المحادثة Gupshup على تشغيل أكثر من 10 مليار رسالة شهريًا.

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