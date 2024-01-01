CrescoData هي منصة أتمتة التجارة المؤسسية الرائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تعد منصة CrescoData Commerce Connect Platform عبارة عن منصة تكامل تقوم بتعيين بيانات المنتجات والمخزون والطلبات وأتمتتها بين منصات التجارة الرائدة في العالم. نحن نحب حل مشاكل خرائط البيانات التجارية والأتمتة المعقدة! اتصل بـ CrescoData Commerce-in-the-Cloud Suite للوصول إلى التكنولوجيا الرائدة في الصناعة التي تستغل قوة الذكاء الاصطناعي السحابي والتعلم الآلي للاتصال ببيانات التجارة وتعيينها وأتمتتها على نطاق واسع بذكاء. ابدأ في ربط واجهة API للقناة بدون أي تشفير. قم بإزالة صيانة القناة التي تستغرق وقتًا طويلاً من خلال تكامل القنوات كخدمة (cPaaS). القدرة على الوصول إلى أكثر من 85 موصلاً تم تكوينها مسبقًا عبر تكامل واحد. منصة CrescoData Commerce Connect: - تعالج أكثر من 5 ملايين وحدة SKU يوميًا - تعالج طلبات بقيمة 22 مليون دولار أمريكي شهريًا - متصلة بأكثر من 85 قناة - تعمل على أتمتة أكثر من 1500 تاجر عبر 10 أسواق بـ 8 لغات مختلفة. تأسست شركة CrescoData في عام 2014 ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة. ينتشر الفريق في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا.

الموقع الإلكتروني: crescodata.com

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