WebCatalog
The Ken

The Ken

the-ken.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Ken على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

صحافة الأعمال الأصلية والتحليلية والمُقدمة بعمق من الهند وجنوب شرق آسيا.

الموقع الإلكتروني: the-ken.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Ken. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

The Information

The Information

theinformation.com

SeaTalk

SeaTalk

seatalkweb.com

Passion

Passion

account.passio.eco

Xendit

Xendit

dashboard.xendit.co

Glints

Glints

glints.com

The Times of India

The Times of India

timesofindia.indiatimes.com

Australian Financial Review

Australian Financial Review

afr.com

The Post and Courier

The Post and Courier

postandcourier.com

Wikinews

Wikinews

wikinews.org

NDTV

NDTV

ndtv.com

Carsome Indonesia

Carsome Indonesia

carsome.id

SonyLIV

SonyLIV

sonyliv.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية