لدى "المعلومات" مهمة بسيطة: تقديم قصص مهمة يتم الإبلاغ عنها بعمق حول أعمال التكنولوجيا والتي لن تجدها في أي مكان آخر. يلجأ إلينا العديد من الأشخاص الأكثر تأثيرًا في الصناعة للحصول على معلومات جديدة ورؤى أصلية.

الموقع الإلكتروني: theinformation.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Information. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.