WebCatalog
The Information

The Information

theinformation.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Information على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لدى "المعلومات" مهمة بسيطة: تقديم قصص مهمة يتم الإبلاغ عنها بعمق حول أعمال التكنولوجيا والتي لن تجدها في أي مكان آخر. يلجأ إلينا العديد من الأشخاص الأكثر تأثيرًا في الصناعة للحصول على معلومات جديدة ورؤى أصلية.

الموقع الإلكتروني: theinformation.com

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