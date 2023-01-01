WebCatalog
NotebookLM

NotebookLM

notebooklm.google.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NotebookLM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

دفتر ملاحظات يعتمد على الذكاء الاصطناعي أولاً، ومرتكز على مستنداتك الخاصة، ومصمم لمساعدتك في اكتساب الرؤى بشكل أسرع. يعد NotebookLM منتجًا تجريبيًا مصممًا لاستخدام قوة ووعد نماذج اللغة المقترنة بالمحتوى الموجود لديك للحصول على رؤى مهمة بشكل أسرع. فكر في الأمر كمساعد بحث افتراضي يمكنه تلخيص الحقائق، وشرح الأفكار المعقدة، وتبادل الأفكار حول الروابط الجديدة - كل ذلك بناءً على المصادر التي تحددها. يتمثل الاختلاف الرئيسي بين NotebookLM وروبوتات الدردشة التقليدية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في أن NotebookLM يتيح لك "تأريض" نموذج اللغة في ملاحظاتك ومصادرك. يعمل التأريض على المصدر بشكل فعال على إنشاء ذكاء اصطناعي مخصص يكون على دراية بالمعلومات ذات الصلة بك. بدءًا من اليوم، يمكنك ربط NotebookLM بمستندات Google محددة تختارها، وسنضيف تنسيقات إضافية قريبًا.

الموقع الإلكتروني: notebooklm.google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NotebookLM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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