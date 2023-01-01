دفتر ملاحظات يعتمد على الذكاء الاصطناعي أولاً، ومرتكز على مستنداتك الخاصة، ومصمم لمساعدتك في اكتساب الرؤى بشكل أسرع. يعد NotebookLM منتجًا تجريبيًا مصممًا لاستخدام قوة ووعد نماذج اللغة المقترنة بالمحتوى الموجود لديك للحصول على رؤى مهمة بشكل أسرع. فكر في الأمر كمساعد بحث افتراضي يمكنه تلخيص الحقائق، وشرح الأفكار المعقدة، وتبادل الأفكار حول الروابط الجديدة - كل ذلك بناءً على المصادر التي تحددها. يتمثل الاختلاف الرئيسي بين NotebookLM وروبوتات الدردشة التقليدية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في أن NotebookLM يتيح لك "تأريض" نموذج اللغة في ملاحظاتك ومصادرك. يعمل التأريض على المصدر بشكل فعال على إنشاء ذكاء اصطناعي مخصص يكون على دراية بالمعلومات ذات الصلة بك. بدءًا من اليوم، يمكنك ربط NotebookLM بمستندات Google محددة تختارها، وسنضيف تنسيقات إضافية قريبًا.

الموقع الإلكتروني: notebooklm.google.com

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