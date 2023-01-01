انضم إلى شبكة شركاء Microsoft. باعتبارك أحد شركاء Microsoft، ستتمتع بإمكانية الوصول الفوري إلى الموارد والبرامج والأدوات والاتصالات الحصرية. انضم إلى مجتمع مصمم لتعزيز نمو الأعمال.

الموقع الإلكتروني: partner.microsoft.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Microsoft Partner Center. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.