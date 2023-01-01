GAannotations
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الموقع الإلكتروني: gaannotations.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GAannotations على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Automate your Google Analytics Annotations with GAannotations and add the missing pieces to the puzzle with manual annotations or upload bulk annotations via API, CSV, and Automations. Annotations for GA4 and Universal Analytics supported!
الموقع الإلكتروني: gaannotations.com
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