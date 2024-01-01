Edworking عبارة عن منصة لفريقك وعملك. حل واحد للفرق مزود بكل ما يحتاجونه للعمل عن بعد. جميع مهامك وملفاتك وصورك ومحادثاتك في مكان واحد وباشتراك فريد فقط. تستخدم الفرق Edworking لتنسيق العمل والتواصل معه وإدارته. لقد انتقل عملاؤنا من استخدام العديد من الأنظمة الأساسية للتعاون مع فريقهم، مثل Trello وJira لإدارة المهام، وSlack وZoom للتواصل، أو Dropbox وDrive لنقل الملفات، إلى Edworking ببساطة. وهذا يعني عدم وجود المزيد من التبديل بين التطبيقات! انضم إلى مجتمعنا: https://t.me/edworkingapp

الموقع الإلكتروني: edworking.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Edworking. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.