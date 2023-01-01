WebCatalog
Status Hero

Status Hero

statushero.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Status Hero على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Status Hero هي أداة تواصل عمل تعمل على تحويل عمليات تسجيل الوصول غير المتزامنة وبيانات إدارة المشروع إلى تقارير موجزة ومفيدة. يعمل Status Hero مع أدوات إدارة المشاريع مثل GitHub وJira وAsana وأدوات المراسلة مثل البريد الإلكتروني وSlack وMicrosoft Teams لتجميع نشاط فريقك وعمليات تسجيل الدخول في تقرير واحد يمكنك مراجعته ومشاركته.

الموقع الإلكتروني: statushero.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Status Hero. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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