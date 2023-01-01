Status Hero هي أداة تواصل عمل تعمل على تحويل عمليات تسجيل الوصول غير المتزامنة وبيانات إدارة المشروع إلى تقارير موجزة ومفيدة. يعمل Status Hero مع أدوات إدارة المشاريع مثل GitHub وJira وAsana وأدوات المراسلة مثل البريد الإلكتروني وSlack وMicrosoft Teams لتجميع نشاط فريقك وعمليات تسجيل الدخول في تقرير واحد يمكنك مراجعته ومشاركته.

الموقع الإلكتروني: statushero.com

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