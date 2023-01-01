تمكين الأداء الهندسي والمواءمة الإستراتيجية مع منصة إدارة الهندسة Jellyfish. نحن نتكامل مع أدوات مثل Jira وGitHub. تساعد Jellyfish قادة الهندسة على تركيز فرقهم على الأمور الأكثر أهمية بالنسبة للأعمال، واتخاذ القرارات الإستراتيجية وتحقيق النتائج.

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