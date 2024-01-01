Ahsuite

Ahsuite

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الموقع الإلكتروني: ahsuite.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ahsuite على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتيح لك Ahsuite تنظيم اتصالات العملاء الخاصة بك في بوابة عميل سهلة الاستخدام حتى لا يتم تفويت أو فقدان أي شيء. إنه ذو تصميم بسيط ونظيف، مع التركيز على العمل الذي تريد عرضه: لوحات المعلومات، أو لوحات Figma، أو مجموعات الشرائح، أو مقاطع الفيديو، أو التقارير، أو أي شيء آخر. إذا كان من الممكن تضمينه في iframe، فيمكنك مشاركته في بوابة العميل. بوابات عملائنا آمنة ومنظمة وذاتية الخدمة. بمجرد تجربة Ahsuite، لن تعود أبدًا إلى إرسال الروابط عبر البريد الإلكتروني. يأتي Ahsuite مزودًا بمجموعة من أدوات التعاون القوية المصممة خصيصًا للوكالات الرقمية. وهذا يعني أنه يمكنك توديع Trello وSlack وDropBox وLastPass، لأن Ahsuite يتيح لك القيام بكل ذلك من خلال تسجيل دخول واحد. باستخدام خطة Pro أو Agency، يمكنك أيضًا الوصول إلى شبكتنا الحصرية من المستقلين والوكالات. حتى تتمكن من استخدام Ahsuite لبناء فريقك! تأتي خطة Starter مع المهام والملفات والمحادثات وما يصل إلى عشر بوابات مجانًا!
الفئات:
Business
برامج إدارة المشاريع

الموقع الإلكتروني: ahsuite.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ahsuite. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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