eBird هي قاعدة بيانات على الإنترنت لمراقبة الطيور تزود العلماء والباحثين وعلماء الطبيعة الهواة ببيانات في الوقت الفعلي حول توزيع الطيور ووفرتها.

الموقع الإلكتروني: ebird.org

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