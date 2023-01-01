Macrometa عبارة عن قاعدة بيانات NoSQL تحتوي على نشرة/فرعية متكاملة ومعالجة الدفق والبحث. يستخدم مطورو المؤسسات شبكة البيانات العالمية الخاصة بـ Macrometa لإنشاء تطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي في دقائق - وليس أشهر.

الموقع الإلكتروني: macrometa.com

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