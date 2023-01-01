WebCatalog
Weathercloud

Weathercloud

weathercloud.net

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Weathercloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Weathercloud هي شبكة عالمية من محطات الأرصاد الجوية التي تشارك البيانات في الوقت الفعلي.

الموقع الإلكتروني: weathercloud.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Weathercloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

New River

New River

newriver.io

Macrometa

Macrometa

macrometa.com

Meteum

Meteum

meteum.ai

VesselFinder

VesselFinder

vesselfinder.com

The Weather Channel

The Weather Channel

weather.com

The Weather Network

The Weather Network

theweathernetwork.com

Netskope

Netskope

netskope.com

RealPage

RealPage

realpage.com

Artie

Artie

artie.so

BuildingConnected

BuildingConnected

buildingconnected.com

Truflation

Truflation

truflation.com

Flashtalking

Flashtalking


    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية