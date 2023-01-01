تتيح واجهات برمجة التطبيقات (APIs) سهلة الاستخدام من Alpaca للمطورين والشركات إنشاء التطبيقات وتضمين خوارزميات الاستثمار والتجارة.

الموقع الإلكتروني: alpaca.markets

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