WebCatalog
Alpaca

Alpaca

app.alpaca.markets

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Alpaca على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تتيح واجهات برمجة التطبيقات (APIs) سهلة الاستخدام من Alpaca للمطورين والشركات إنشاء التطبيقات وتضمين خوارزميات الاستثمار والتجارة.

الموقع الإلكتروني: alpaca.markets

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Alpaca. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

SwaggerHub

SwaggerHub

app.swaggerhub.com

Yahoo Developer

Yahoo Developer

developer.yahoo.com

Lob

Lob

dashboard.lob.com

Macrometa

Macrometa

auth-play.macrometa.io

Dolby.io

Dolby.io

dashboard.dolby.io

TravelTime

TravelTime

account.traveltime.com

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

Retool

Retool

login.retool.com

Wized

Wized

app.wized.io

ApyHub

ApyHub

apyhub.com

Arcade

Arcade

app.arcade.software

Striga

Striga

portal.striga.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية